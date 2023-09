Bella Hadid e la malattia di Lyme

La famosissima modella Bella Hadid mostra il suo percorso di lotta contro la malattia di Lyme "disabilità invisibile".

È stata una lunga strada per Bella Hadid, ma la modella è sulla buona strada per sentirsi di nuovo in salute dopo più di un decennio trascorso ad affrontare problemi di salute. Il suo primo post includeva una didascalia che parlava in dettaglio del suo percorso di salute, mentre il secondo post era dedicato a ringraziare il suo cane per non essersi mai allontanato da lei. “La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa di essere cresciuta per non aver rinunciato a me stessa“, iniziava il post di Hadid. “Grata a mia mamma per aver conservato tutte le mie cartelle cliniche, per essere stata al mio fianco, per non aver mai lasciato la mia parte, per avermi protetto, sostenuto, ma soprattutto, per avermi creduto in tutto questo.”

Ad Hadid è stata diagnosticata la malattia di Lyme per la prima volta nel 2012 quando aveva solo 16 anni. Anche a sua madre, Yolanda Hadid, e al fratello minore, Anwar Hadid, è stata diagnosticata la malattia. Nel corso degli anni, la famiglia è stata sincera riguardo al proprio viaggio. Yolanda ha anche scritto un libro di memorie intitolato “Credimi: la mia battaglia con la disabilità invisibile della malattia di Lyme“. Nel suo post, Hadid ha continuato parlando di quanto sia stato difficile sentirsi così male, anche se sapeva di essere circondata da amore e benedizioni nella sua vita. Hadid ha continuato: “Vivere in questo stato, che peggiora con il tempo e il lavoro mentre cercavo di rendere orgoglioso me stessa, la mia famiglia e le persone che mi sostengono, mi ha messa a dura prova in un modo che non riesco davvero a spiegare. Essere così triste e ammalarmi con il maggior numero di benedizioni/privilegi/opportunità/amore intorno a me è stata probabilmente la cosa più confusa di sempre.”

Le parole della modella sono state rese ancora più potenti dalle foto che ha condiviso. Oltre a pubblicare frammenti della sua cartella clinica che delineano i suoi sintomi, tra cui stanchezza cronica, depressione e articolazioni doloranti, Hadid ha anche condiviso foto di se stessa collegata a flebo e in visita con i medici. Ma ha anche chiarito che le sue scelte fotografiche erano intenzionali. “Ho cercato di scegliere le immagini più positive che potevo perché, per quanto dolorosa sia stata questa esperienza, il risultato è stato l’esperienza più illuminante della mia vita, piena di nuovi amici, nuove visioni e un nuovo cervello”

Nella sua didascalia, Hadid ha scritto di aver affrontato “oltre 100 giorni di malattia di Lyme, malattie croniche, cure per co-infezione” e “quasi 15 anni di sofferenza invisibile” prima di arrivare a un luogo in cui avrebbe potuto ricominciare a sentirsi in salute. E non dà per scontato nemmeno un momento. Ha continuato aggiungendo che “ne è valsa la pena se sono in grado, a Dio piacendo, di diffondere amore per tutta la vita da una tazza piena e di poter essere veramente me stessa, per la prima volta in assoluto”.