Macchie viso post acne: come eliminarle, rimedi e soluzioni

La pelle del viso, è estremamente delicata, per cui va curata e protetta: più è fragile, più è più incline a irritazioni, arrossamenti e macchie. Sono in particolare le pelli grasse e acneiche che tendono maggiormente ad arrossarsi e a macchiarsi anche quando l’infiammazione causata dall’acne tende a scomparire. La persistenza delle macchie post acne è notevole: per velocizzarne la scomparsa, è necessario curare la pelle in modo costante con prodotti specifici.

Le macchie post acne, possono assumere due colorazioni, rossastre o brune: le prime, testimoniano che l’infiammazione è ancora attiva; le macchie scure, tendenti ad una colorazione bruna, testimoniano che il processo di guarigione si è concluso e che in quella zona, è avvenuto un processo di iper-pigmentazione che ha scurito la pelle in quella zona. Per schiarire o velocizzare il processo di schiaritura delle macchie scure, è consigliabile in primis evitare che l’infiammazione proliferi e persista; i brufoli e i comedoni, non vanno toccati, ma curati con prodotti antibatterici e antibiotici specifici. Inoltre, il processo di detersione, è molto importante per le pelli acneiche: i residui di trucco che ostruiscono i pori, favorendo la formazione degli inestetismi, vanno eliminati in profondità, con detergenti delicati sulla pelle, che agiscono in profondità.

La pelle grassa con tendenza acneica, va curata dunque con specifici prodotti: l’acido glicolico, agisce in profondità, favorendo la rigenerazione cellulare. Il peeling che questo acido effettua sulla pelle, ha effetto esfoliante, per cui, favorisce la naturale eliminazione dei fastidiosi inestetismi cutanei, accelerando il processo di guarigione delle zone infiammate. Le macchie rossastre, tenderanno a riassorbirsi in modo naturale, e la pelle attiverà il processo di pigmentazione ristabilendo l’equilibrio della texture.

Le vitamine, sono indispensabili per il benessere della pelle: esse rigenerano l’epidermide in profondità, favorendo sia l’effetto esfoliante che quello ristrutturante. La vitamina A, tende a stimolare la rigenerazione cellulare, migliorando la texture dell’epidermide; i retinoli, vanno applicati sulla pelle perfettamente detersa e asciutta di sera, su tutto il viso e in particolare sulle macchie post acneiche.

La vitamina B3, è una potentissima alleata per la bellezza della pelle del viso, perché agisce in profondità depigmentando la pelle nelle zone infiammate; la pelle tenderà ad uniformarsi per un incarnato omogeneo e roseo privo di imperfezioni.

Per le macchie viso post acne, l’ideale è anche la vitamina C: potente ristrutturante, questa vitamina aiuta a combattere gli inestetismi perché protegge dalle infiammazioni. Applicata sotto forma di crema viso, a l mattino e a sera, aiuta a favorire il processo di guarigione, curando la zona infiammata ed evitando la formazione delle macchie rossastre e brune.

Anche altri tipi di acidi come il cogico e azelaico, migliorano e accelerano il processo di guarigione.