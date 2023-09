Cancro al senso: può colpire ogni corpo, ecco come controllarsi

Come un semplice video su youtube spiega come controllare se ci sono anomalie per prevenire il cancro al seno.

Controllare regolarmente il nostro seno è necessario per aiutarci a notare se ci sono cambiamenti nel nostro corpo che richiedono attenzione. Sebbene ottobre sia noto come il mese della consapevolezza del cancro al seno, essere consapevoli della salute del proprio seno merita attenzione tutto l’anno. In un’intervista con POPSUGAR, Linda Goler Blount, MPH, presidente e CEO di Black Women’s Health Imperative, ha affermato che dal momento in cui una persona con il seno inizia la pubertà, dovrebbe iniziare ad autoesaminare il proprio seno e i linfonodi. Nonostante gli enti di beneficenza e le campagne contro il cancro al seno facciano del loro meglio per tenerci consapevoli su come controllarci, rimangono statistiche scioccanti per le donne nere. In uno studio pubblicato su BMJ Open all’inizio di quest’anno, è stato riferito che le donne nere provenienti da contesti africani e caraibici hanno maggiori probabilità di essere diagnosticati con un cancro al seno in stadio avanzato rispetto alle donne bianche, quando il trattamento ha meno probabilità di avere lo stesso successo.

In quanto tale, l’organizzazione benefica per il cancro al seno Coppafeel! ha collaborato con Black Women Rising per lanciare The Chest Checklist. “A causa della mancanza di rappresentanza, delle disuguaglianze sanitarie e dei fallimenti sistemici”, le due potenze hanno pubblicato un video divertente che delinea una guida in sei fasi per il controllo “per affrontare la sottorappresentazione della pelle nera nelle comunicazioni di sensibilizzazione sul cancro al seno e incoraggiare un comportamento regolare di controllo del torace”.

Il video illustra le cose a cui tutti dovremmo prestare attenzione, tra cui: modifiche alla dimensione e alla forma delle tette; eventuali spessori o grumi; cambiamenti nella struttura della pelle; gonfiore alle ascelle o alle clavicole; secrezione, inversione o dolore del capezzolo. Assicurati di fare questi autoesami una volta al mese in modo da acquisire familiarità con l’aspetto e le sensazioni del tuo corpo. Avere familiarità con il tuo corpo ti consente di notare eventuali cambiamenti che possono verificarsi nel tempo e puoi discuterne con il tuo medico. Guarda il video qui sopra e trova di seguito alcuni punti elenco più utili per l’autoesame.

Come eseguire un autoesame del seno: versione visiva

Mettiti davanti a uno specchio con il busto completamente scoperto in modo da poter cercare anomalie sul seno. Solleva le braccia sopra la testa. Successivamente, posiziona le mani sui fianchi e gira da un lato all’altro. Tenendo le mani sui fianchi, piegarsi in avanti. Quindi alzati dritto.

Come eseguire un autoesame del seno: versione tattile

Il primo è un esame permanente:

Con l’indice, il medio e l’anulare uniti, inizia eseguendo movimenti circolari sui linfonodi lungo il collo, la parte superiore del torace, la parte posteriore del braccio e l’area ascellare. Quindi palpare l’intero seno esercitando una pressione leggera e decisa in modo da poter sentire le masse che potrebbero essere più vicine alla superficie della pelle e più profonde nel tessuto mammario. Nota: puoi muoverti in qualsiasi direzione desideri purché copra l’intera superficie del seno. Suggerimento: prendi un pennarello sicuro per la pelle per contrassegnare i punti in cui avverti eventuali anomalie, quindi scatta una foto dei segni da portare con te all’appuntamento dal medico.

La seconda parte viene eseguita sdraiata: